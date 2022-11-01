Hükmün istinaf taraflarından usul bozulmasının ardından suç örgütü lideri Adnan Oktar, 40 günde 63 kadın avukatla görüştü.

Adnan Oktar davası, hükmün istinaf tarafından usulden bozulmasının ardından yeniden devam ediyor. Son olarak Oktar’ın tutuklu bulunduğu cezaevinde ‘genç ve güzel avukatları’ örgüte kazandırmaya çalıştığı iddia edildi. İddiaya ilişkin suç duyurusunda da bulunuldu.

Adnan Oktar’ın “avukat görüşmelerinde örgüte üye kazandırdığı” iddiasına suç duyurusunda bulunuldu.

Adnan Oktar organize suç örgütü davasında müşteki olarak yer alan bir kişi, Oktar’ın ilanlar aracılığıyla örgüte kadın avukat kazandırmaya çalıştığını öne sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Marmara Cezaevi’nde 40 günde 527 saat görüşme gerçekleştirdiği 63’ü kadın 83 avukattan sadece 8’inde vekaleti bulunan Oktar’ın kadın avukatlarla toplamda 500 saat, erkek avukatlarla 20 saat görüştüğüne yer verildi.

Davada müşteki olarak yer alan bir kişi tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosuna sunulan dilekçede, Adnan Oktar’ın Erzurum Dumlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunurken, İstanbul Bölge 1. Ceza Dairesince hükmün bozulmasının ardından yeniden görülen dava için Marmara Cezaevi’ne sevk edildiği belirtildi.

Cezaevinin yaklaşık 40 gündür burada bulunan Oktar hakkında davanın görüldüğü İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesine rapor gönderdiği aktarılan suç duyurusu dilekçesinde, söz konusu raporda, Oktar’ın 83 farklı avukatla 527 görüşme gerçekleştirdiği, bu avukatların 63’ünün kadın, 20’sinin ise erkek olduğuna yer verildi.

Dilekçede, bu 75 avukattan sadece 8’inde vekaleti bulunan Oktar’ın kadın avukatlarla toplamda 500 saat, erkek avukatlarla 20 saat görüştüğü anlatıldı.

”GENÇ VE GÜZEL AVUKATLARLA GÖRÜŞME…”

Oktar’ın dava dosyasında müdafiliğini yapan avukatlarla 15-20 dakikalık periyotlarla görüştüğü vurgulanan dilekçede, şunlar kaydedildi:

“Dava dosyasında savunma dahi yapmayan, ortalama 2-3 yıl kıdemli kadın avukatlarla ise saatlerce görüşme yapmıştır. Buna karşın sanık müdafileri dava dosyasında ‘duruşmaların geç saatlere kadar sürmesi nedeniyle müvekkilleri ile cezaevi görüşü yapamadıkları, dolayısıyla savunma hazırlayamadıkları ve savunma haklarının kısıtlandığı’ yönünde itirazlarda bulunmuşlarsa da Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünden gelen yazı, Oktar’ın genç ve güzel kadın avukatlarla görüşmeler yaptığı için görüş trafiğinin çok yoğun olduğunu ve dava dosyasındaki müdafileri ile savunma hazırlamaya vakit bulamadığını, dolayısıyla sanık müdafilerinin itirazlarının gerçeğe aykırı ve davayı uzatmaya yönelik olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.”