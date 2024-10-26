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Adnan Oktar’ın Mal Varlığı Hazine’ye Geçti

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YARGITAY’IN TEMYİZ İNCELEMESİ

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü davasındaki temyiz incelemesini Temmuz ayında tamamladı. Mahkeme, Adnan Oktar’a “suç örgütü kurma ve yönetme, cinsel istismar ve cinsel saldırı, eğitim öğretim hakkının engellenmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından toplamda 8 bin 463 yıl 4 aylık hapis cezası verdi. Oktar’ın örgüt üyelerinin kullandığı 61 lüks otomobil ve 17 lüks villa da devlet hazinesine devredildi. Ayrıca, örgütün milyon dolarlar değerinde nakit bulundurması da kamuoyunda tartışma konusu oldu.

MİLYARLARCA LİRALIK MALVARLIĞI

Olayların ardından, Adnan Oktar’ın kurduğu suç örgütünün mal varlıklarının hazineye devrinin tamamlandığı açıklandı. Bu kapsamda, mahkeme örgütün en az 2 milyar lira değerindeki malvarlığını devlete aktardı. Adnan Oktar’a yönelik soruşturmalar derinleştirildi. Mahkeme sorgusunda; Oktar, aylık gelirinin 3 bin 500 lira olduğunu iddia ederken, ‘Oktar’ın 1 milyar dolarlık mal varlığı olduğu’ bilgisi gündeme geldi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından sunulan raporda, Oktar’ın toplam servetinin 200 milyon dolar olduğu ifade edildi.

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