Adnan Oktar’ın Mal Varlığı Hazine’ye Geçti

YARGITAY DAVAYI ONAYLADI

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü davasındaki temyiz incelemesini Temmuz ayında tamamladı. Mahkeme, Adnan Oktar’a yönelik olarak suç örgütü kurma ve yönetme, cinsel istismar, cinsel saldırı, eğitim öğretim hakkının engellenmesi ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından toplam 8 bin 463 yıl 4 aylık hapis cezasını onayladı. Oktar’ın örgüt üyeleri tarafından kullanılan 61 lüks otomobil ve 17 lüks villa, devletin hazinesine aktarılmıştı. Ayrıca, örgütün elinde bulunan milyonlarca dolarlık nakit de kamuoyunun gündeminde yer aldı.

MALVARLIĞI HAZİNEYE DEVREDİLDİ

Operasyon ve mahkeme süreçlerinin tamamlanmasının ardından, Oktar’ın kurduğu suç örgütünün mal varlıklarının hazineye devrinin tamamlandığı açıklandı. Mahkemeye göre, örgütün en az 2 milyar lira değerinde bir mal varlığı olduğu düşünüldü. Adnan Oktar’a yönelik soruşturma ise derinleştirildi. Mahkeme sorgusundaki ifadelere göre Oktar, aylık 3 bin 500 lira gelirine sahip olduğunu belirtirken, sahip olduğu mal varlığının 1 milyar dolar olduğu iddia edildi. Ancak Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda Oktar’ın toplam servetinin 200 milyon dolar olduğu vurgulandı.