Oktar’ın villası enkaza döndü

Düzenlenen dev operasyonlarla tutuklanan Adnan Oktar’ın mal varlığına el konulmasının ardından yıkılan villasından geriye enkaz yığını kaldı.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Adnan Oktar’ın Kandilli’deki villasında yıkım çalışmalarında sona gelindi. Ağaçlara zarar verilmemesi için büyük bir titizlikle yürütülen yıkım çalışmalarında gelinen son aşama havadan görüntülendi. Görüntülerde yıkım çalışmalarını devam ettiği villadan eser kalmadığı görüldü. İş makineleri ile yıkımı gerçekleşen villanın son durumu ise havadan görüntülendi. Görüntülerde yıkılan yerler ve ekiplerin çalışması görülüyor. Bazı çalışanların enkazı kaldırma çalışmaları yaptığı görülüyor.

TRT