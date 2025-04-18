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Adnan Oktar Suç Örgütü Davasında Cezalar Verildi

MAHKEME KARARLARINI AÇIKLADI

Adnan Oktar’a yönelik suç örgütü davasında mahkeme, önemli bir karar aldı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, bir kişi beraat ederken, Erol Şimşek’e cinsel saldırı suçundan 256 yıl, Orkun Şimşek’e ise aynı suçtan 346 yıl hapis cezası verildi. Firari durumda olan bazı üyeler de yargılandı ve çeşitli cezalara çarptırıldı.

CEZALAR VE BERAAT

Orkun Sadun Erol, örgüte üye olduğu gerekçesiyle 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Ali Sadun Engin’e cinsel saldırı nedeniyle 30 yıl, Erol Şimşek’e 256 yıl ve Orkun Şimşek’e 346 yıl ceza verildi. Paşa Durmuş’un beraati ise dikkate değer bir sonuç olarak kaydedildi.

MAHKEME BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Mahkeme başkanının karar metninde; “Yeniden suç işlemeyeceğinize ve örgütten ayrılmayacağınıza yönelik hiç bir emare görmediğimiz için takdir indirimi kullanmadık” ifadesinin yer aldığı öğrenildi. Bu durum, mahkemenin verdiği cezaların gerekçesini ortaya koyuyor.

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