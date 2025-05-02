Adnan Oktar Üzerine Beraat Kararı Verildi

BERAAT KARARI AÇIKLANDI

Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmekten mahkum olan Adnan Oktar’ın aralarında bulunduğu 16 sanık hakkında, “nitelikli dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlarından istinafın bozma kararı üzerine yeniden görülen davada beraat kararı çıktı. Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, Oktar ile 14 sanık ve avukatları katıldı. Duruşmaya iki sanık ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Oktar, savunmasında kendisine yöneltilen suçlamaların samimiyetsiz olduğunu ve “İngiliz derin devletinin oyunu” olduğunu vurguladı. Oktar’ın avukatı Enes Akbaş ise, müvekkillerinin asılsız dolandırıcılık ve kara para aklama iddialarıyla 7 yıl boyunca yargılandıklarını ifade ederek, beraat verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, Oktar’ın da arasında bulunduğu 13 sanığın eylemlerinin kanunda suç olarak tanımlanmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Ayrıca, 3 sanığın da suçun yasal unsurlarının oluşmadığı nedeniyle beraatine karar verildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Adnan Oktar’a karşı açılan silahlı suç örgütü davası, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 16 Kasım 2022’de karara bağlanmıştı. Mahkeme heyeti, Oktar’ı “örgüt yöneticiliği”, “cinsel istismar”, “eğitim hakkının engellenmesi”, “eziyet”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” ve “kişisel verilerin kaydedilmesi” suçlarından toplam 891 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Oktar, aynı zamanda yönetici konumunda olduğu için diğer sanıkların suçlarından da sorumlu tutulmuştu. Bu kapsamda, diğer sanıklar toplamda 8 bin 658 yıl hapis cezası almıştı. Davada, 106 sanık “örgüt üyeliği” suçundan, 4 yıl 6’şar ay hapse mahkum edilmişti. Ayrıca 8 sanık, “örgüte üye olmamakla birlikte yardım” suçundan 3’er yıl hapis cezası almıştı.

İSTİNAF KARARI VE YARGITAY DEĞERLENDİRMESİ

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını inceleyerek bazı sanıklar hakkında “resmi belgede sahtecilik”, “resmi belgeyi bozmak ve yok etmek”, “kaçakçılık”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçları yönünden bozma kararı vermişti. Ana dava dosyasından ayrılan sanıkların dosyası, istinaf kararı ile Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, dava kapsamında 91 sanığın temyiz talebini 10 Temmuz 2024’te tamamlamıştı. Daire, Oktar’a verilen toplam 8 bin 463 yıl 4 aylık hapis cezasını onarken, “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan verilen hapis cezasını “dava yokluğu” gerekçesiyle bozmuştu.

YENİDEN GÖRÜLEN DAVADA SONUÇ

İstinafın bozma kararının ardından yeniden görülen davada, Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 19 sanık için “resmi belgede sahtecilik”, “resmi belgeyi bozmak ve yok etmek”, “kaçakçılık”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçları yönünden karar verilmiştir. Mahkeme, Oktar ve diğer bazı sanıkların suçlardan ayrı ayrı beraatine hükmetti. Ayrıca, sanık Ayşe Osma’nın “görevi kötüye kullanma” suçundan beraatine karar verilmiştir. Dava sonucunda, sanıklar aleyhindeki “nitelikli dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlarının dosyadan ayrılmasına karar verilmiştir.