Adnan Ünverdi, TBMM’yi kutladı

TEBRİKLER VE KUTLAMALAR

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı özel bir mesajla kutladı. Mesajında, “Bugün tarihi şanla dolu aziz milletimizin Kurtuluş Mücadelesinin ve milli egemenliğimizin sembolü olan TBMM’nin açılışının gurur ve heyecanını yaşıyoruz” ifadesine yer verdi. Ülkenin geleceğine dair umutlarını da paylaşan Ünverdi, TBMM’nin açılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığını ve egemenliğin kayıtsız şartsız millet iradesine geçtiğini belirtti.

ÇOCUK BAYRAMI VE GELECEK UMUTLARI

Adnan Ünverdi, TBMM’nin açılışının 105 yıl önce Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen tek çocuk bayramı olarak kutlandığını hatırlattı. Bu bayramın, milli bilinci pekiştirirken geçmişle gelecek arasında köprüler kurarak, kardeşlik ve dostluk mesajıyla Türkiye’den tüm dünyaya yayılmakta olduğunu ifade etti. Ayrıca, gençlerimize olan inancını vurgulamakta, “Ülke olarak büyük bir genç potansiyele sahibiz. Yeter ki daha küçük yaşlardan itibaren yeteneklerine göre çocuklarımıza fırsatlar verelim” dedi.

GENÇLERİN BAŞARILARI VE YATIRIM GEREKİYOR

Başkan Ünverdi, gençlerin savunma sanayisi gibi alanlarda gösterdikleri başarıların kendilerini gururlandırdığını belirtti. İmkan verildiğinde gençlerin neler başarabileceğine tanık olunduğunu söyledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, milli ve manevi değerlere bağlı, bilimin aydınlık yolunda çalışan ve üreten nesiller ile bayrağın daha yukarı taşınacağına inandığını ifade etti. Türkiye’nin bu yolda ilerlediğini ve gençlere yatırım yaparak büyük potansiyeli bilime, üretime ve değer zincirine dahil etmesi gerektiğini vurguladı.

SONUÇ VE ANMA

“Üreten bir nesil mutludur, mutlu bir gençlik sorun çözen ve geleceği inşa eden gençliktir, böyle bir gençlik müreffeh ve kalkınmış bir ülke ve aydınlık yarınlar demektir” sözleriyle gençliğin önemini belirten Ünverdi, bu duygu ve düşüncelerle milli egemenliğin sembolü olan TBMM’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm vatan kahramanlarını saygı ve minnetle andığını da dile getirdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin 105. kuruluş yıl dönümünü kutladı.