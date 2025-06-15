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Adrasan’da Boğulma Olayı Gerçekleşti

GENÇ BOĞULDU

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezlerinden Adrasan’da, denizde bir genç boğularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Konya’dan gelen 17 yaşındaki Berat A., Adrasan’da arkadaşlarıyla birlikte denize girdikten bir süre sonra kayboldu.

ARKADAŞLARI YARDIM İSTEDİ

Kaybolduğunu fark eden arkadaşları, genci bulmak için arama yapmaya başladı. Bu esnada kıyıda bulunan diğer kişiler de 112 Acil Servis’e ulaşarak yardım talebinde bulundu. Kısa bir süre sonra Berat A., arkadaşları tarafından sudan çıkarıldı, ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Berat A.’nın cenazesi hastane morguna gönderildi.

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