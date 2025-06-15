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Adrasan’da Genç Boğuldu, Hayatını Kaybetti

ADRASAN’DA DENİZDE BOĞULMA OLAYI

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı turistik bölgelerden biri olan Adrasan’da bir genç denizde boğularak yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, Konya’dan gelen 17 yaşındaki Berat A., Adrasan’da arkadaşlarıyla birlikte denize girdikten kısa bir süre sonra gözden kayboldu.

ARKADAŞLARI VE KURTARMA ÇABALARI

Berat A.’nın kaybolduğunu fark eden arkadaşları, hemen genci aramaya başladı. Bu esnada plajda bulunan diğer tatilciler de durumun ciddiyetini anlayarak 112 Acil Servisi’ni arayıp yardım talep etti. Kısa bir süre içinde gerçekleştirilen arama sonucunda, arkadaşları tarafından sudan çıkarılan Berat A., sağlık ekipleri tarafından kontrol edildiğinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

CENAZE HASTANE MORGUNA GÖNDERİLDİ

Genç gencin cenazesi, olayın ardından hastane morguna kaldırıldı. Bu trajik olay, bölgedeki turizm sezonunda yaşanan dikkatsizliklerin bir kez daha hatırlanmasına neden oldu.

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