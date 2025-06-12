Adrasan’da Tekne Eylemi Gerçekleşti

TEKNECİLERDEN EYLEM

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezi Adrasan’da denizciler, yanaşma yeri yapılmaması rostoğu ile kornalı protesto gerçekleştirdi. Kumluca’daki ada ve koylara yerli ve yabancı turistleri taşıyan tekneciler, Adrasan Koyu’nda toplandı. Kıyıdan açıkta korna çalarak seyreden çok sayıda tekneci, kıyıya yanaşıp demir attı. Adrasan Tekneciler Birliği Kooperatifi Başkanı Deniz Şeşen burada basına açıklama yaptı. Her yıl teknelerinin hareket alanlarının daraldığını ve akşam saat 20.00’e kadar kıyıya yaklaşmalarının yasaklandığını dile getiren Deniz Şeşen, “Bu çığlığımızın en büyük sebebi Adrasanlı tekneciler olarak tarihte gördüğümüz en büyük zulme uğruyor olmamızdır. Kumluca Kaymakamlığı, yerel idare olarak Kumluca Belediyesi devletin var oluş ilkelerine karşı gelmektedir. Devletimiz yıllardır Adrasan’daki tekne sayısının artmasını, teknecilerin suçu olarak göstermektedir ancak her sene yüzme alanlarımız daraltılmaktadır. Teknelerdeki sınırlandırma vatandaşların birbirine düşmesiyle planlanmaktadır. Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek, hepsinin bu konuda yardımını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

TEHDİT VE ÇATIŞMALAR

Teknecilerin birbirleriyle kavga eder hale geldiğini vurgulayan Deniz Şeşen, “Her sene yüzme hatlarımızı daraltıyorlar. Büyüyen tekneleri evraklandırmaya devam ediyorlar. Buraya bir liman yapılmasını talep ediyoruz. Liman olmadan yüzümüz gülmeyecek, sesimizi kimse duymayacak. Bugün buradaki protestoyu gerekli mercilerden izin almamıza rağmen Kumluca Belediyesi tarafından tehdit edildik. Bugün onlar hakkında kötü bir şey söylersek kooperatifimize ait kafemizi mühürlemekle tehdit ettiler. Bu tehditler 1500 kişilik bir topluluğu yıldıramaz. Teknelerimizde çalıştırdığımız personellerle beraber biz 10 bin kişilik bir topluluğuz. Zulme uğrayan bir topluluğuz. Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın buradaki liman projesine el atmasını ve bizim çığlıklarımızı duymasını istiyoruz” diye ekledi.

TURİZMİN BÜYÜK KISMI ADRASAN’DA

Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi Tahir Arslan da Adrasan’daki deniz turizmini destekleyen bir kooperatif olduklarını belirtti. “Antalya’daki deniz turizminin yüzde 60 gibi büyük bir oranına hizmet eden bir kooperatifiz. Günlük 6 ile 8 bin arasında insan taşıyoruz. Yıllık 1 milyon insanımıza hizmet veriyoruz. Devletimizden, Sayın Valimizden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan Adrasan’a yardımcı olmalarını istiyoruz. Tekne yanaşma yerinin yapılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

HİZMETİMİZİ ENGELLENİYOR

Tekne kaptanı Duygu Fatma Tuncer de, “4 yıldır kaptanlık yapıyorum. 150 teknenin ailesi var, çoluğu çocuğu var. Biz neden saat 20.00’e kadar açıkta beklemek zorunda kalıyoruz? Biz size layıkıyla hizmet ettiğimiz için, turizmi kalkındırdığımız için ve gerçekten Türkiye’nin kalbi olduğumuz için mi bu savaş? Artık savaşmayalım” şeklinde konuşarak durumu özetledi.