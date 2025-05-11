Adrenalin Tutkunları Raftingle Eğlendi

ANNELER GÜNÜ SÜRPRİZİ

Hafta sonunu rafting yaparak değerlendirmek isteyen adrenalin meraklıları, unutulmaz bir Anneler Günü sürprizi ile karşılaştı. İlçeye bağlı Melen Çayı’ndaki rafting tesisleri, maceraseverleri ağırlamaya devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanından bölgeye gelen 150 adrenalin tutkunu, son hazırlıkların ardından Rafting İl Temsilciliği tarafından düzenlenen sürprizle buluştu.

RAFTİNG İL TEMSİLCİSİNDEN KUTLAMA

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, Melen Çayı’na indirilmeyi bekleyen botlardan birine binerek ziyaretçilere hitap etti. Bugünün sıradan bir gün olmadığını ifade eden Tepe, “Bugün Anneler Günü ama bizim için her gün Anneler Günü. Vefakar, cefakar, emektar sevgi ve saygının en iyisini hak eden tüm annelerimizin gününü kutluyorum.” dedi. Tepe’nin konuşmasına alkışlarla destek veren ziyaretçilere, arasındaki annelere çiçek takdim edildi.

RAFTİNG HEYECANI

Etkinliğin sonunda, maceraseverler 16 kilometrelik parkurda rafting yapmanın heyecanını yaşadı. Annelere özel bu kutlama, adrenalin dolu anların yanı sıra duygusal anlara da sahne oldu. Katılımcılar, keyifli anlar geçirerek bu özel günü hatırlanacak şekilde değerlendirmiş oldu.