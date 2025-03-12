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Adriana Lima Victoria’s Secret Defilesinde Yürüdü

YENİ ANNENİN MUTLULUĞU

Kısa bir süre önce anne olmanın mutluluğunu yaşayan Brezilyalı model Adriana Lima, yüzündeki değişiklikler ve aldığı kilolarla gündeme geldi. Estetik iddialarına karşı sert bir yanıt veren Lima, “Bir ergen kız, iki okul öncesi çağında çocuk, bir hareketli erkek, yürümeyi öğrenen bir yaşındaki çocuk ve üç köpek sahibi yorgun bir annenin yüzü… İlginiz için teşekkürler” dedi.

ZORBALIKLARLA MÜCADELE

Doğum sonrasında aldığı kilolar yüzünden zorbalıklara maruz kalan Adriana Lima, bu sürecin ardından ciddi bir şekilde zayıfladı. Merakla beklenen Victoria’s Secret defilesindeki yürüyüşü ise sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı.

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