Adrien Brody Eleştiriliyor: Oscar Töreninde Tartışmalı Hareket

ÖDÜL KAZANAN ADRIEN BRODY’YE ELEŞTİRİLER

Adrien Brody, 2025 Oscar Töreni’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanarak kariyerinde önemli bir başarı elde etti. “The Brutalist” filmiyle bu ödülü kazanan 51 yaşındaki oyuncu, diğer adaylar olan Timothee Chalamet, Colman Domingo, Sebastian Stan ve Ralph Fiennes’ı geride bırakarak sahneye çıkarken duygusal anlar yaşadı. Ancak, sahneye çıkarken sergilediği davranış izleyiciler tarafından “iğrenç” bir hareket olarak nitelendirildi.

SAHNEDEKİ TEPKİLER

Brody, merdivenleri çıkarken arkaya döndü ve ağzındaki sakızı çıkararak, kız arkadaşı Georgina Chapman’a fırlattı. Chapman, ödülün ardından sahneye ulaşmaya çalışırken sakızı dikkatlice yakaladı. Bu olay, salondaki izleyicilerin tepkisini çekti ve bazıları Brody’nin gagasının tam ortasında gerçekleşen bu hareketin hoş karşılanmadığını belirtti.

KONUŞMASINDAKİ VURGULAR

Brody, sahneye çıktıktan sonra yaptığı konuşmada, “Böyle bir ödül kazanmak bir varış noktasını işaret eder ve karakterimin filmde bahsettiği bir şeydir. Ama bana göre, bir kariyerin zirvesinin ötesinde, bu yeniden başlama şansı” diyerek hayatının sonraki döneminde önemli rollerde yer almanın umudunu dile getirdi. Ayrıca “Bunun bir dalgalanma olduğunu biliyorum. Beni hayatınıza kabul ettiğiniz için teşekkür ederim” şeklinde duygularını aktardı.

HAFTALIK ELEŞTİRİLER

Kısa süre içinde hayranlardan gelen tepkiler, sakız fırlatma olayını gündeme taşıdı. Bir kullanıcı, “Adrien Brody uzun konuşmasını partnerine sakız fırlattığı için özür dilemek için kullanabilirdi” derken, bir diğeri “Adrien Brody’nin ödülünü kabul etmek için merdivenlerde Georgina Chapman’a sakız fırlatması, benim için Will Smith’in Chris Rock’a tokat atmasından daha şok edici” eleştirisinde bulundu. Başka bir hayran ise “Adrien Brody’yi Oscar’da karısına sakız fırlattığı için tutuklayın” diyerek tepkisini gösterdi.