Aek, Dörtlü Final’de Şampiyonluk Peşinde

YUNANİSTAN TEMSİLCİSİ AEK DÖRTLÜ FİNAL İÇİN HAZIRLANIYOR

Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final’de mücadele edecek olan Yunanistan temsilcisi AEK, bu organizasyondaki 2. şampiyonluğu için ter dökecek. Çeyrek final serisinde Fransa’nın Nanterre 92 takımını 2-1’le geçmeyi başaran AEK, 9-11 Mayıs tarihleri arasında ülkesinin başkenti Atina’da düzenlenecek Dörtlü Final’de Galatasaray, La Laguna Tenerife ve Unicaja Malaga ile karşılaşacak. AEK, önceki Dörtlü Final’de 2017-2018 sezonunda Fransız ekibi Monaco’yu 100-94 yenerek kupayı kazanmıştı.

GRUPLAMADA LİDER OLDU

Bu sezon, bulunduğu grupları en üst sırada bitiren AEK, Şampiyonlar Ligi’nde 2 ayrı gruptan lider olarak çıktı. İlk olarak normal sezonda Almanya’dan Telekom Baskets Bonn, İsrail’den Maccabi Ramat-Gan ve Letonya’dan VEF Riga ile E Grubu’nda yer alan AEK, bu gruptaki 6 maçında 4 galibiyet aldı ve 10 puanla son 16 turuna adını yazdırdı. Son 16 turunda İtalya’dan Bertram Derthona Basket, Almanya’dan Würzburg Baskets ve Yunanistan’dan Promitheas Patras ile eşleşen AEK, bu gruptaki 6 maçında da 5 galibiyetle lider olarak çeyrek finale yükseldi.

HÜCUMDAKİ YETENEK: HUNTER HALE

AEK’in bu sezonki en tehlikeli hücum oyuncusu Hunter Hale oldu. ABD’li guard, AEK ile çıktığı 15 maçta 16,1 sayı, 3,2 ribaunt ve 3,2 asist ortalamaları yakaladı. Hale, ayrıca maç başına 14,5 verimlilik puanıyla da takımının en iyi 2. oyuncusu oldu. Dörtlü Final’de ev sahibi avantajını kullanacak olan AEK, maçlarını SUNEL Arena’da oynayacak ve bu durumun getirdiği avantajı hissedecek.

FINALLERDEKİ GEÇMİŞİ

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Yunanistan’da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonlarında AEK, 2 kez final oynadı. İlk olarak 2017-2018 sezonundaki finalde Monaco’yu 100-94 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Daha sonra 2019-2020 sezonunda finale yükselmeyi başarsa da İspanya temsilcisi Hereda San Pablo Burgos’a 85-74 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

KADRODAKİ İSİMLER

Başantrenör Dragan Sakota’nın yönetimindeki AEK’in kadrosunda RaiQuan Gray, Prentiss Hubb, C.J Bryce, Grant Golden, Rayjon Tucker, Hunter Hale (ABD), Gaios Skordilis, Zois Karampelas, Dimitris Flionis, Omiros Netzipoglou, Ioannis Kouzeloglou, Nikos Arsenopoulos (Yunanistan) ve Mindaugas Kuzminskas (Litvanya), Joshua Obiesie (Almanya) gibi oyuncular yer alıyor.