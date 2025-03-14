AESOB Başkanı Adlıhan Dere’den Manavgat Ziyareti

MANAVGAT’TA ESNAF SORUNLARI GÖRÜŞÜLDÜ

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Manavgat’ta çeşitli oda başkanlarıyla bir araya gelerek Manavgat Kaymakamı Adil Karataş’ı makamında ziyaret etti. Bu ziyarette, ilçedeki esnaf ve sanatkarların genel durumu, karşılaştıkları sorunlar ve talepleri masaya yatırıldı.

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

AESOB Başkanı Dere’ye, Birlik Yönetim Kurulu Üyesi ve Manavgat Bakkallar Bayiler ve Büfeciler Esnaf Odası Başkanı Abdullah Akca, Serik Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Sedat Karagöz, Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Özcan, Manavgat Şoförler Nakliyeciler Otomobilciler Minibüsçüler ve Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Ünal, Manavgat Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Mustafa Aydın ve Manavgat Sabit ve Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Doğan eşlik etti. Görüşmede, sektörel bazda yaşanan sıkıntılar dile getirilirken, çözüm önerileri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

KAYMAKAM’A TEŞEKKÜR

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, esnafın sorunlarını çözmek için yapılan çalışmalara destek veren Kaymakam Adil Karataş’a teşekkür etti. Ayrıca, yerel yönetimlerle iş birliği içinde olmanın önemine vurgu yaptı. Bu tür görüşmelerin, esnaf ve sanatkarların sorunlarının çözüme kavuşturulmasında büyük bir öneme sahip olduğu ifade edildi.