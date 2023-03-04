AFAD: 1 ayda 13 bin deprem meydana geldi

AFAD, Kahramanmaraş depreminin ardından 13 bin deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş depreminin ardından 13 bin deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından bir ayda 13 bin artçı deprem meydana geldi. Açıklamada 6 aylık zaman diliminde kaydedilmesi beklenen 13 bin depremin 1 ayda gerçekleştiği belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 45 bini aşarken bölgedeki artçı sarsıntılar da devam ediyor.

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat-4 Mart tarihleri arasında 13 bin deprem meydana geldi.

6 aylık zaman diliminde kaydedilen deprem sayısının Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 1 ayda ulaşıldığı belirtildi.