Afad, 6 Büyüklüğünde Deprem Açıkladı

DEPREM HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 01.51’de Akdeniz’de 6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkezinin Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında yer aldığı belirlendi ve yerin 20.41 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi. Ayrıca, depremin Muğla’nın Datça ilçesine 155 kilometre mesafede yaşandığı belirtildi.

VALİDEN OLUMSUZ DURUM YOK AÇIKLAMASI

Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, depremin ardından olumsuz bir durumun yaşanmadığını bildirdi. Akbıyık şu sözleri iletti: “Deprem ile ilgili taramalarımız devam ediyor. Şu ana kadar olumsuz bir durum intikal etmemiştir.”

KANDİLLİ RASATHANESİ’NDEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ise deprem ile ilgili teknik bilgiler sundu. 6 büyüklüğündeki depremin merkezinin Akdeniz’in Girit Adası açıkları olduğunu açıklayan Kandilli, depremin denizin 27.8 kilometre derinliğinde meydana geldiğini kaydetti. Ayrıca, deprem Denizli, Antalya, Aydın, Isparta, Burdur ve Manisa gibi çevre illerden hissedildi.