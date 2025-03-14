Afad, 81 Depo İle Afet Hazırlığında

TÜRKİYE GENELİNDE LOJİSTİK DEPOLAR ARTIRILIYOR

AFAD, ülke genelinde 27 lojistik depo ve 54 cep depo oluşturduğunu duyurdu. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, afetlere karşı hazırlık çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Pehlivan, Elazığ’daki AFAD Lojistik Deposu’nu ziyaret ederek burada incelemelerde bulundu. Ziyaret esnasında depo envanteri hakkında bilgi alan Pehlivan, AFAD İl Müdürü Cafer Giyik’ten yürütülen çalışmalar hakkında detayları edindi.

AFFA DESTEK AMACIYLA PLANLANIYOR

Pehlivan, AFAD tarafından oluşturulan lojistik yapıların, afet ve acil durumlara hızlı müdahale için temel barınma ve yaşam malzemelerini içerecek şekilde tasarlandığını ifade etti. “Yarın için, bugün” felsefesiyle çalışmalarını sürdüren AFAD, lojistik depoların afet yönetiminde kritik rol oynadığına dikkat çekti. Elazığ’daki incelemeleri sırasında, afet müdahale süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için yapılan çalışmaları da değerlendirdi.

HAZIRLIK KAPASİTESİ GÜÇLENDİRİLİYOR

AFAD’ın afetlere karşı hazırlık ve müdahale kapasitesini artırmak için süregelen çalışmaları olduğu belirtildi. Bu çalışmalar, ülke genelinde afetlere hazır olma konusunda önemli bir adım teşkil ediyor.