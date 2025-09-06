Afad, Afganistan’a Çadır ve Yardım Gönderdi

AÇIKLAMA VE YARDIM GÖNDERİMİ

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Afganistan’da gerçekleşen 6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye 150 çadır, birçok gıda ve hijyen malzemesinin gönderildiğini duyurdu. AFAD, Türkiye’nin uluslararası yardım çağrısına duyarsız kalmadığını belirtti ve “Türkiye olarak sessiz dünyanın sesi ve vicdanı olmaya, milletimizin merhamet ve şefkat elini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam ediyoruz” ifadesinde bulundu.

AFGANİSTAN’A DOĞRU MALZEME GÖNDERİMİ

Açıklamada, 31 Ağustos 2025 tarihinde Afganistan’ın Nangarhar vilayetindeki Celalabad’da meydana gelen depremin hemen ardından Afganistan yönetiminin yaptığı uluslararası yardım çağrısına cevap verildiği belirtildi. İlk aşamada, bölgenin acil ihtiyaçları göz önüne alınarak 150 çadır, 1050 battaniye, 250 hijyen kolisi ve 250 gıda kolisi gibi malzemelerin bölgeye ulaştırıldığı kaydedildi.

KURULUM VE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Türkiye’nin depremden etkilenen aileler için gönderdiği 150 çadırın, en fazla hasar gören yerleşim yerlerinden biri olan Kunar vilayeti Patang Dag bölgesine sevk edildiği ve kurulumunun hızlı bir şekilde tamamlandığı bildirildi. Ayrıca, AFAD, Afganistan halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, hayatını kaybedenler için rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.