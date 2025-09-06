Afad, Afganistan’a Yardım Malzemesi Gönderdi

AFAD’DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Afganistan’da gerçekleşen 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye yardım gönderildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, “150 çadır, 1.050 battaniye, çok sayıda hijyen ve gıda malzemesi” gibi yardımların bölgede ihtiyaç sahiplerine ulaştığı aktarıldı. Türkiye’nin, deprem sonrası yardım çağrısına yanıt verdiği vurgulandı.

YARDIM MALZEMELERİNİN İÇERİĞİ

Açıklamada, “31 Ağustos 2025 tarihinde Afganistan’ın Nangarhar vilayetinin merkezinde meydana gelen depremin ardından, bölgenin acil ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ilk olarak; 150 çadır, 1.050 battaniye, 250 hijyen kolisi ve 250 gıda kolisi gönderdik” denildi. Türkiye’nin afet bölgelerine yardımlarının devam ettiği ifade edildi.

AFGANİSTAN HALKINA GEÇMİŞ OLSUN

Gönderilen 150 çadır, en çok etkilenen yerlerden biri olan Kunar vilayeti Patang Dag Bölgesi’nde hızlı bir şekilde kurularak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Açıklamada, depremden etkilenen Afgan halkına geçmiş olsun dilekleri iletilerek, yaşamını yitirenler için rahmet, yaralılara acil şifalar dilendi. Türkiye’nin, insanlık için her daim sınırlarının ötesinde olduğu belirtildi.