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Afad, Akdeniz’de 6 Büyüklüğünde Deprem

AFAD’DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 01.51’de Akdeniz’de 6 büyüklüğünde bir depremin gerçekleştiğini bildirdi. Bu sarsıntı, Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında meydana geldi. AFAD, depremin yerin 20.41 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. Deprem, Muğla’nın Datça ilçesine 155 kilometre mesafede hissedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ’NDEN VERİLER

Kandilli Rasathanesi, 6 büyüklüğündeki depremin merkezinin Akdeniz’in Girit Adası açıkları olduğunu açıkladı. Kandilli, depremin denizin 27.8 kilometre derinliğinde olduğunu belirtti.

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