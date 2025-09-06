Afad Anında Deprem Verilerini Paylaşıyor

DEPREM VERİLERİNİN TAKİBİ

Afad ve Kandilli Rasathanesi’nin son dakika verilerine göre, yakın zamanda bir deprem gerçekleşti. Merkez üssü ve büyüklüğüyle dikkat çeken bu sarsıntı, gün boyunca kamuoyunun en çok tartıştığı konular arasına girdi. Olayla ilgili detaylara haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. Türkiye’deki deprem aktivitelerini anlık olarak takip eden Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, meydana gelen depremlere dair verileri düzenli bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyor. Özellikle hissedilen depremlerle alakalı güncel bilgilere ve son 500 depremin detaylarına kurumun resmi web sitesi üzerinden kolayca erişim sağlanıyor.

AFAD’IN GÖREVLERİ

Afad Deprem Dairesi, Türkiye’de meydana gelen depremleri anlık olarak izliyor ve topladığı verileri güvenilir ve şeffaf bir biçimde kamuoyuna sunuyor. Kurum, yalnızca deprem verisi sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda afet bilincini artırmak ve toplumun olası tehlikelere karşı hazırlıklı olabilmesi için çeşitli eğitim ve farkındalık çalışmaları da gerçekleştiriyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Türkiye’deki sismik hareketleri anlık olarak izleyerek elde ettiği verileri hızlı, doğru ve şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyor. Gelişmiş teknolojik altyapısı sayesinde depremleri eş zamanlı analiz eden kurum, sadece veri sağlamakla kalmayıp, afet bilincini güçlendirerek toplumu olası risklere karşı hazırlıklı hale getirmek için de çeşitli çalışmalar yürütüyor.