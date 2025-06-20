Afad Aydın Eğitim Düzenledi, Katılımcılar Bilgilendirildi

EĞİTİMİN İÇERİĞİ VE HEDEFİ

Aydın İl Müdürlüğü, Aydın Ticaret Borsası personeline yönelik “Afet Farkındalık, Deprem Tahliye ve Yangın Farkındalık Eğitimi” gerçekleştirdi. Eğitim, Aydın Ticaret Borsası’nın konferans salonunda, alanında uzman AFAD eğitmenleri tarafından sunuldu. Eğitimin amacı, katılımcıların afet durumlarında panik yapmadan doğru adımları atabilmeleri ve yangın ile deprem gibi acil durumlara karşı daha bilinçli hareket etmelerini sağlamak oldu. Kurum personeli, düzenlenen eğitim programını başarılı bir şekilde tamamladı.

TEORİK VE PRATİK BİLGİLER PAYLAŞILDI

Program çerçevesinde, katılımcılara bir afet anında ne tür davranışların sergilenmesi gerektiği, tahliye planlarının nasıl yapılacağı ve yangın anında uygulanması gereken adımlar hakkında hem teorik hem de pratik bilgiler aktarıldı. Eğitimde, katılımcıların afetlere yönelik bilgilerini artırmak ve hazırlık düzeylerini yükseltmek amaçlandı.

GELECEK EĞİTİMLER

AFAD Aydın İl Müdürlüğü yetkilileri, düzenlenen eğitimlerin devam edeceğini ifade etti. Bu tür programlar, kurum çalışanlarının afet hazırlık bilgi düzeyini artırmayı ve acil durumlara karşı daha hazırlıklı olmalarını sağlamayı hedefliyor.