Afad, Barınma İçin Seçenekler Sunuyor

AFAD BAŞKANI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Barınmayla ilgili vatandaşlarımıza iki seçenek sunuyoruz. Birincisi konteyner şeklinde diğeri de para olarak. Vatandaşımız hangisini istiyorsa biz o talebi karşılıyoruz.” ifadelerini kullandı. Pehlivan, Sındırgı Kaymakamlığı bahçesinde, afetin başlangıç anından itibaren tüm ekiplerin sahada olduğunu belirtti. Türkiye Afet Müdahale Planı’nın devreye girdiğini vurgulayan Pehlivan, bu plan içerisinde 25 çalışma grubu bulunduğunu dile getirdi. Deprem anında tüm çalışma gruplarının devreye alındığını aktaran Pehlivan, “Öncelikle arama kurtarma gibi faaliyetleri gerçekleştirmek için yaklaşık 3 bin personel 600 araç görev yaptı.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) kapsamında, vatandaşların barınma ihtiyaçlarını tespit etme çabası içinde olduklarını da ekledi.

BARINMA İHTİYACLARINA HIZLI CEVAP

Pehlivan, konteynerlerin sevkiyatına depremin ilk anından itibaren başladıklarını belirtirken, “150 konteyneri Sındırgı’ya naklettik. 24 saat içinde konteynerlerimizi kurmaya başladık.” dedi. Önceki gün kendilerine ulaşan 35 konteynerin tamamını kurduklarını ve bugün de talep edilen 68 konteyneri kurmaya devam ettiklerini ifade etti. “Bugünden itibaren de 200 vatandaşımız barınma yardımını para olarak talep etti.” diyen Pehlivan, yaklaşık 270 haneye barınma desteği sunmuş olduklarını vurguladı.

VALİDEN DESTEK AÇIKLAMASI

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ise depremin ilk anında vatandaşların yaralarının sarılması adına her kurumun hızlıca harekete geçtiğini belirtti. Ustaoğlu, 280 ekip ve 560 personelle 75 mahallede hasar tespit çalışmaları yaptıklarını ve şu ana kadar 14 bin 875 bina ile 23 bin 165 bağımsız bölümün incelendiğini aktardı. Bu incelemelerin neticesinde 426 binadaki 615 bağımsız bölümün ağır hasar aldığı ortaya çıktığını kaydeden Ustaoğlu, bunlardan 506’sının konut olduğunu bildirdi. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin vatandaşlara psikososyal destek sunduğunu da belirtti.

DEPRESYON VE YARALANMA OLACAK

Ustaoğlu, Kızılay’ın gıda yardımlarına devam ettiğini, Tarım Müdürlüğü ekiplerinin de hayvan ağıllarıyla ilgili tespitlerde bulunduğunu ekledi. Hastanelerde tedavi gören 3 vatandaşın durumunun iyi olduğunu açıklayan Ustaoğlu, barınma ihtiyaçlarının karşılanması için tüm yurtlar ve pansiyonların destek vermeye devam ettiğini belirtti. “Önemli olan vatandaşlarımızla birlik ve kardeşlik içerisinde bu yaraların bir an önce sarılması ve normal hayata dönülmesi için sahadayız.” açıklamasını yaptı.

Sındırgı ilçesindeki 10 Ağustos’ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde, Kaymakamlık karşısındaki 4 katlı binanın yıkıldığı, bu olay sonucunda 2 kişinin enkazdan kendi imkanlarıyla çıktığı belirtildi. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla 4 kişinin kurtarıldığı, kurtarılanlar arasında bulunan 81 yaşındaki Nihat Önbaş’ın hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi.