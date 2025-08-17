Afad Başkanı, Depremde Farkındalık Önemli

AFET YÖNETİMİNDEKİ DEĞİŞİM

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Türkiye’nin 1999’dan bu yana kriz odaklı anlayıştan risk odaklı bir modele geçtiğini ve insan ile teknoloji kapasitesini artırdığını belirtiyor. Pehlivan, 6,1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından yaptığı açıklamada, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin yıldönümü dolayısıyla Türkiye’nin depremlere müdahale kapasitesi ve hazırlıkları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Marmara Depremi’nin yıkıcılığına dikkat çeken Pehlivan, yaşamını yitirenler için Allah’tan rahmet dileyerek, o dönemdeki zorlukları hatırlatıyor.

RİSK ODAKLI MODELİN ÖNEMİ

Pehlivan, o dönemde ulaşım, haberleşme ve kurtarma faaliyetlerindeki kısıtlı imkanların zorluklar yarattığını ifade ederek, kriz odaklı bir yönetim anlayışının sürdürülemez olduğunu aktarıyor. Bu noktada, “Elbette krizi yönetmek önemli ama bunun ötesinde daha bütüncül bir bakış açısı gerektiği ortaya çıktı” diyor ve 2009’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde AFAD’ın kuruluşuyla risk odaklı anlayışa geçildiğini vurguluyor. Pehlivan, AFAD’ın afetlerin yönetimini ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde yürüttüğünü açıklıyor ve “Afetlere dirençli Türkiye” hedefinin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen Türkiye Yüzyılı vizyonunun en temel başlıklarından biri olduğunu belirtiyor.

ARAMA KURTARMA KAPASİTESİNDEKİ GELİŞMELER

1999’dan bu yana Türkiye’nin afet müdahale kapasitesinin insan kaynağı ve teknoloji alanında önemli mesafeler kat ettiğini ifade eden Pehlivan, şu anda kadrolu 10 bin personelin içinde 3 bin 600 kadrolu arama kurtarma personeli olduğunu, bu sayının yakında 5 bin 600’e çıkacağını aktarıyor. Ayrıca, son beş yıldır uygulanan akreditasyon sistemi ile kamu ve sivil toplum kuruluşlarından arama kurtarma ekiplerinin akredite edildiğini belirtiyor. Hedeflerinin Cumhuriyet’in 100. yılında 100 bin arama kurtarma personeline ulaşmak olduğunu ve bu rakamın şu anda 130 bine çıkarıldığını dile getiriyor.

TEKNİK DONANIMDA YERLİLEŞME

Teknik donanımda yerlileşmenin önemini vurgulayan Pehlivan, “O günün teknolojisi ile bugünün teknolojisi çok daha farklı noktalarda” diyerek, arama kurtarma ekiplerinin kullandığı malzemelerin yerli üretimini artırdıklarını açıklıyor. Ekiplerin, ortalama 100 kalem arama kurtarma malzemesi kullandığını, bunların 53 kaleminin ithal ürünlerden oluştuğunu ifade ediyor. AFAD’ın başlamış olduğu çalışmalara sayesinde 32 kalem ürünün yerlileştirilmesinin sağlandığını aktarıyor. Ayrıca, Türkiye’nin 1204 deprem izleme istasyonuna sahip olduğunun ve bu sayede yer hareketlerinin anlık olarak izlenebildiğinin altını çiziyor.

VATANDAŞLARA FARKINDALIK ÇAĞRISI

Afetlere hazırlıkta vatandaşların rolünün kritik olduğuna dikkat çeken Pehlivan, Türkiye genelinde 31 binden fazla toplanma alanı olduğunu, bunun 5 bin 577’sinin İstanbul’da bulunduğunu belirtiyor. Vatandaşların e-Devlet üzerinden kendilerine en yakın toplanma alanını öğrenebileceklerini vurgulayarak, “Bunu bile öğrenmek, farkındalık açısından bir adım atmak anlamına gelir” diye ekliyor. Pehlivan, Türkiye’nin deprem gerçeğini unutmadan hareket edilmesi gerektiğini ifade ederek, “99 depreminin yıl dönümündeyiz ve ortalama biliyorsunuz 10 yılda bir 7 ve üzeri büyüklükte deprem oluyor” diye hatırlatıyor. Ülkenin depremlere karşı hazırlıklı olmasının gerekliliğini dile getiriyor.