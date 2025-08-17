Afad Başkanı Pehlivan, Sındırgı’da Açıklama Yaptı

AFAD BAŞKANI PEHLİVAN’DAN DEPREM DEĞERLENDİRMESİ

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde konuşan AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Geçtiğimiz hafta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bir haftadır bölgede bulunan Pehlivan, “Gölcük’te gece saat 03.02’de 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin 26. dönümü bugün. Depremin 26. yıl dönümünde Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeyiz. Biliyorsunuz, 10 Ağustos’ta geçen hafta bugün akşam saatlerinde 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Bu vesileyle Kocaeli depreminde, Gölcük depreminde 99 yılında hayatını kaybetmiş olan 18 binin üzerinde vatandaşımızı saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.

DEPREMİN ETKİLERİ

Pehlivan, 1999 Gölcük depreminde 45 bine yakın insanın yaralandığını ve 112 bin binanın ağır hasar gördüğünü belirtti. “16 milyon insan toplamda etkilenmişti. Bir kere daha yakınlarına başsağlığı diliyorum kaybettiğimiz vatandaşlarımızın. ve böyle afetleri Allah bir daha göstermesin diliyorum” diyerek geçmiş depremlerin etkilerine dikkat çekti. 99 depreminin, AFAD’ın kuruluş sürecini başlatan bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Pehlivan, “AFAD kurulmadan önce üç ayrı genel müdürlük vardı. Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde AFAD Başkanlığı kuruldu. Bu süreç, bir anlayış, bir paradigma değişimi de yaşanmış oldu” şeklinde konuştu.

AFET YÖNETİMİ ANLAYIŞI

AFAD’ın, kriz yönetiminden risk odaklı bir yönetim anlayışına geçtiğini belirten Pehlivan, “Risk yönetimi odaklı anlayışı, risklerin belirlenmesi, azaltılması ve yönetilmesi olarak tarif edebiliriz. Biz AFAD olarak bu anlayışı bütünleşik afet yönetimi anlayışı olarak ifade ediyoruz. Yaşanan süreçler, özellikle de en son yaşadığımız felaket buralardan edinilen tecrübeleri daha da şekillendiriyor” dedi. Pehlivan, AFAD’ın kurumsal kapasitesinin insan kaynağı ve teknolojik donanım anlamında arttığını da sözlerine ekledi.

SINDIRGI DEPREMİNE MÜDAHALE

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremle ilgili de bilgiler veren Pehlivan, “10 Ağustos’ta pazar günü Sındırgı ilçemizde meydana gelen deprem neticesinde hemen arama kurtarma çalışmaları başladı. Bir binada 4 vatandaşımız canlı olarak kurtarıldı. 1 vatandaşımız çıkarıldıktan sonra hayatını kaybetti. Allah’tan rahmet diliyorum” dedi. Ayrıca, Sındırgı’ya 250 konteyner gönderdiklerini belirten Pehlivan, “İlk 36 saat içerisinde 50’ye yakın konteyner kurmuştuk. Bugün itibariyle 175 konteyneri kurmuş durumdayız” diye konuştu. Ayrıca, 331 vatandaşa nakdi barınma desteği sağladıklarını da ifade etti. “Ben bir kere daha Sındırgı’mıza Balıkesir ilimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diyerek sözlerini tamamladı.