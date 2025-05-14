Afad Başkanı Pehlivan Ve Karacabey Görüştü

AFAD BAŞKANI İLE ORMAN GENEL MÜDÜRÜ GÖRÜŞTÜ

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. AFAD’dan yapılan açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde, olası afet risklerine karşı tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

ORMAN YANGINLARI ÜZERİNE STRATEJİK GÖRÜŞME

Açıklamada, Pehlivan ve Karacabey’in AFAD Başkanlığı’nda bir araya geldiği ifade edilerek, “Görüşmede, özellikle orman yangınları ile mücadele konusundaki işbirliği ve koordinasyon, yeşil vatanımızı korumak için birlikte omuz omuza çalıştığımız Orman Teşkilatımız ile birlikte, olası yangın risklerine karşı devam eden müşterek çalışmalar, tatbikatlar başta olmak üzere ilgili muhtelif hususlar değerlendirildi, bilgi alışverişinde bulunuldu.” denildi. Bu doğrultuda, yangın risklerine karşı alınacak önlemlerin artırılması amaçlanıyor.