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Afad, Bingöl’de Deprem Meydana Geldi

DÜNYA’DA DEPREM OLAYLARI

AFAD, Bingöl’ün Genç ilçesinde meydana gelen depremin saat 00.03’te 4 büyüklüğünde olduğunu bildirdi. Bu önemli gelişme sonrası meydana gelen depremin derinliği 6.99 kilometre olarak kayıtlara geçti.

A-C-D AÇIKLAMALARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Bingöl’ün Genç ilçesinde oluşan bu 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin detayları paylaştı. Depremin derinliği ile ilgili yapılan ölçümler, 6.99 kilometre olarak belirlendi. Bu durum, hem yerel halk hem de paylaşımda bulunan yetkililer için dikkate değer bir konu oluşturuyor.

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