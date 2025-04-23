Afad, Çocuklara Afet Bilinci Eğitimi Verdi

AFAD’TAN EĞİTİM PROGRAMINA KATILIM

Bitlis Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde, gönüllülük ve afet bilinci eğitimi alan ilkokul öğrencileri, senaryo gereği oluşan deprem ile ilgili krizi yönetme simülasyonuna katıldı. Şehit Mahir Ayabak İlkokulu öğrencileri, AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, gönüllü olarak afet eğitimine katılım sağladı. Çocuklar, AFAD Kriz Yönetimi ve Koordinasyon Merkezinde gerçekleştirilen eğitimde, İl Müdürü Kerem Oruk tarafından AFAD’ın görevleri ve hizmetleri hakkında bilgilendirildi.

ÇOCUKLARA UYGULAMALI EĞİTİM

Eğitim sırasında, gönüllü yeleklerini giymiş olan çocuklar, baretlerini takarak AFAD eğitimcilerinin verdiği eğitimlere katıldı. Hemlich manevrası ile kalp masajı gibi çeşitli ilk yardım eğitimlerinden geçen çocuklar, senaryo çerçevesinde yaşanan deprem krizini yönetti. Ayrıca, AFAD’ın olası afetlerde kullandığı ekipmanları inceleyen çocuklar, program sonunda okullarına döndü.

AFAD İL MÜDÜRÜ’NDEN AÇIKLAMALAR

AFAD İl Müdürü Kerem Oruk, program ile ilgili yaptığı açıklamada, ülkenin doğal afetlere karşı duyarlı olması gerektiğini vurguladı. “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Şehit Mahir Ayabak İlkokulu öğrencilerimizle kurumumuzda bir araya geldik. Çocuklarımıza AFAD’ın görevleri ve işleyişi hakkında bilgi verdik. Eğitim filmlerimizi izlettik ve eğitim materyallerimizi tanıttık.” diyen Oruk, geleceğin kriz yöneticileri ve il yöneticileri olacak gençlerin eğitimlerine katkı sağlamak istediklerini belirtti. Ayrıca, velilere de afetlere karşı hazırlıklı olmaları konusunda çağrıda bulundu ve “Afetlere karşı dirençli bir toplum, önce ailede başlar. Temel afet bilincinde olmakta fayda vardır.” şeklinde ifadelerde bulundu.