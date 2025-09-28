Afad, Cudi Dağı’nda LIDAR Teknolojisi İle Veri Topladı

AFAD’IN HIZLA GİDEN TEKNOLOJİK ÇALIŞMALARI

Afad, Şırnak’ın Cudi Dağı’nın zirvesindeki Nuh’un gemisinin indiğine inanılan Sefine bölgesinde LIDAR teknolojisi ile veri toplama faaliyetlerinde bulundu. Afad Başkanı Ali Hamza Pehlivan’ın özel talimatları doğrultusunda, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar liderliğindeki uzman ekip, bölgeye giderek dronlar kullanarak veri topladı.

DENEYİMLİ EKİPLER ARAŞTIRMA YÜRÜTÜYOR

Saha uygulaması kapsamında, yaklaşık 3 buçuk saat süren dron uçuşlarında Sefine bölgesinde tarihi kalıntıların binlerce fotoğrafı çekildi. Bu fotoğraflar, bilgisayarda birleştirilip 3 boyutlu koordinatları olan görüntülere dönüştürülecek. Ayrıca, tarihi kalıntıların zaman içinde iklim kaynaklı afetlerin etkisiyle nasıl değişiklik gösterdiği ve oluşan tahribat ile güçlendirme yöntemleri hakkında bir çalışma gerçekleştirilecek.

TARİHİ YAPILARIN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Bu çalışma, tarihi yapıların korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük bir önem taşıyor. Mardin ve Şırnak’ta saha çalışmaları yapılmasının yanı sıra özellikle Şırnak’ta, Cudi Dağı’ndaki Nuh’un gemisinin indiği Sefine bölgesinde yapılan bu araştırmalar anlamlı bulunuyor ve sevinçle karşılanıyor.