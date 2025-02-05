AFAD’dan Deprem Ve Volkan Açıklaması

EGE DENİZİ’NDEKİ DEPREM FAALİYETLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Ege Denizi’nde son günlerde artan sarsıntılar hakkında bilgi verdi. Tatar, bu depremlerin İzmir, Muğla ve Aydın gibi illerdeki aktif fayları tetikleme olasılığının bulunmadığını ifade etti. Hatay’da bir çalıştaya katılan Tatar, Ege Denizi’ndeki sismik aktivitenin 28 Ocak’tan bu yana yoğunlaştığını belirtti. “1000’e yaklaşan bir sismik aktivitenin olduğunu görüyoruz. Şu ana kadar olan en büyük deprem 5,2 büyüklüğünde.” dedi.

DEPREM FIRTINASI TERMİNOLOJİSİ

Tatar, Ege Denizi ve Santorini Adası çevresindeki depremleri “deprem fırtınası” olarak tanımladı ve bunun tektonik veya volkanik kökenlerinin olabileceğini vurguladı. Santorini’nin dünyadaki en etkin volkanik kuşaklardan biri olduğunu belirten Tatar, bu bölgedeki geçmiş volkanik patlamaları hatırlatarak, “Özellikle bundan 3 bin 600 yıl önce olan büyük volkanik patlamayla oradan çıkan malzemelerin Ege kıyılarımıza ulaştığını ve şu anda da bugünkü kayaların içerisinde olduğunu görüyoruz.” şeklinde konuştu.

VOLKANİK PATLAMALAR VE RİSKLER

Prof. Dr. Tatar, Türkiye’de 14 aktif volkan bulunduğunu ve bunların şu anda suskun durumda olduklarını belirtti. Ege Denizi’ndeki gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini savunan Tatar, “Şu an için vatandaşlarımızın panik yapmasını gerektirecek bir durum yok.” dedi. Ayrıca, “Yurt içinde AFAD’ın Deprem Danışma Kurulu bu konuyu değerlendiriyor. Konunun uzmanı birçok bilim insanı bu sürece katkı sağlıyor.” diye ekledi.

VOLKANI PATLAMANIN ETKİLERİ

Volkanik patlama ihtimali ile ilgili tüm verileri incelediklerini aktaran Tatar, “Orada bu sismik aktivitenin sonrasında bir püskürme, volkanik patlama meydana gelirse bunun yarattığı volkanik küllerin, birtakım toz bulutlarının değişik yerlere ulaşma ihtimali var.” gibi değerlendirmelerde bulundu. Meteolojik durumların da önemli olduğunu vurgulayan Tatar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile sürekli iletişimde olduklarını ifade etti.

TÜRKİYE’DEKİ FAYLARIN SOYKURTULDUĞU BİLGİLER

Santorini bölgesindeki depremlerin ardından Ege Bölgesi’nde bazı spekülasyonlar ortaya atıldığını belirten Tatar, “Ege Bölgesi’ndeki bazı illerimizde fayların harekete geçebileceği konusunda spekülatif haberlerin olduğunu görüyoruz.” şeklinde konuştu. İzmir, Muğla ve Aydın’da bulunan fayların birbirinden bağımsız olduğunu belirten Tatar, “Bu tür durumlarda doğru ve sağlıklı bilgilere ulaşmak çok önemli.” dedi. Sosyal medyada yayılan yanlış bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini de vurguladı.