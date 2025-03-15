Afad’dan Dkmp Ekibine Yangın Eğitimi

AFAD VE DKMP İŞBİRLİĞİ YANGINLA MÜCADELE EĞİTİMİ

Düzce’de AFAD ekipleri, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine yangınla mücadele eğitimi gerçekleştirdi. Yangınlarla başa çıkma konusundaki eğitimler sürüyor. Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Düzce DKMP personeline yönelik yangın eğitimi düzenledi.

UYGULAMALI YANGIN TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Eğitim, milli parkların bahçesinde yapıldı. Yangın tüpü ile alevlere müdahale yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi. Böylece, personelin yangın anında nasıl hareket etmesi gerektiği hakkında bilgi sahibi olması sağlandı.