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Afad’dan Spor Salonunda Yangın Eğitimi

AFAD EKİPLERİ YANGIN EĞİTİMİ DÜZENLEDİ

Afad ekipleri, Bilecik Atatürk Spor Salonu’nda çalışan personel için yangın eğitimi gerçekleştirdi. Bu eğitimde, yangınla mücadele yöntemleri, yangın anında doğru davranış biçimleri ve itfaiye ekipleri olay yerine ulaşana dek yapılması gereken ilk müdahale yöntemleri üzerine bilgiler verildi. Katılımcılara, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitimlerle de acil durumlar için hazırlıklı olmaları amaçlandı.

EĞİTİMİN KATKILARI VURGULANDI

AFAD yetkilileri, bu tür eğitimlerin bireylerin güvenliğini sağladığını ve toplumsal farkındalığı artırdığını belirtti. Eğitim sonunda, yangın tüpü kullanımı ve tahliye tatbikatları gibi pratik uygulamalar yapıldı. Katılımcılar, edindikleri bilgilerin uygulama aşamasındaki önemine dikkat çekti.

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