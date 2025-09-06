Afad Deprem Anlık Verileri Paylaşıyor

SON DAKİKA DEPREM HABERİ

Afad ve Kandilli Rasathanesi’nin son dakika verilerine göre, kısa bir süre önce bir deprem meydana geldi. Merkez üssü ve büyüklüğüyle dikkat çeken bu sarsıntı, gün boyunca kamuoyunun en çok konuştuğu konu oldu. Olayla ilgili detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

DEPREM VERİLERİ ANLIK OLARAK PAYLAŞILIYOR

Türkiye’deki deprem faaliyetlerini anlık olarak takip eden Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, meydana gelen depremlere dair verileri düzenli şekilde kamuoyuyla paylaşıyor. Özellikle hissedilen depremler hakkında güncel bilgilere ve son 500 depremin detaylarına, kurumun resmi web sitesi üzerinden kolaylıkla ulaşılabiliyor.

AFAD TOPLUMUN HAZIRLIĞINI ARTIRIYOR

Afad Deprem Dairesi, Türkiye’de gerçekleşen depremleri anlık olarak izliyor ve topladığı verileri güvenilir, şeffaf şekilde kamuoyuna sunuyor. Kurum, yalnızca deprem verisi paylaşmakla kalmıyor, aynı zamanda afet bilincini artırmak ve toplumun olası tehlikelere karşı hazırlıklı olması için çeşitli eğitim ve farkındalık çalışmaları da yürütüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Türkiye’deki sismik hareketleri anlık olarak izleyip, elde ettiği verileri hızlı, doğru ve şeffaf bir biçimde kamuoyuna aktarıyor. Gelişmiş teknolojik altyapısıyla depremleri eş zamanlı analiz eden bu kurum, yalnızca veri sunmakla kalmıyor, aynı zamanda toplumu olası risklere karşı hazırlıklı kılmak amacıyla da çeşitli çalışmalar yürütüyor.