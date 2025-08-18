Afad, Depremler Hakkında Bilgi Paylaşıyor

DEPREM GÜNCELLEMESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi, 18 Ağustos 2025’te meydana gelen depremler hakkında güncel bilgileri kamuoyuna açıkladı. Türkiye, sahip olduğu jeolojik yapısı nedeniyle sık sık farklı şiddetlerde sarsıntı yaşıyor. Hafif titreşimler çoğunlukla hissedilmese de, zaman zaman vatandaşlar arasında endişe yaratan daha güçlü depremler meydana gelebiliyor. Yetkililer, deprem konusunda toplumu bilinçlendirme ve gerekli önlemleri alma çalışmalarını sürdürüyor. 18 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleşen depremlerle ilgili detaylar haberin devamında okuyucularla paylaşılacak.

SON DEPREMLERİ TAKİP ETMEK

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel deprem verilerini hızlı ve güvenilir bir şekilde vatandaşlara ulaştırıyor. Bölgesel deprem hareketlerini yakından izleyen bu kurum, internet sitesi aracılığıyla son 500 deprem kaydını halkın erişimine sunuyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, ülkemizdeki depremlerle ilgili en güncel ve doğru bilgileri halkla anlık olarak paylaşmaya devam ediyor.

GÜVENLİK İÇİN HIZLI BİLGİ AKIŞI

AFAD, teknolojik altyapısı sayesinde deprem verilerini hızlı bir şekilde analiz ediyor. Yaşanan her sarsıntıyı titizlikle takip eden bu yapı, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve bilgilendirmeye katkıda bulunmak amacıyla bilgileri kamuoyuna zaman kaybetmeden ulaştırıyor. Böylece, toplumun depremle ilgili gelişmelerden haberdar olması ve gerekli önlemleri alması sağlanıyor. “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun yanıtını merak edenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi web sitelerini düzenli olarak takip edebilir. Bu platformlar, yaşanan depremleri anlık olarak kaydedip detaylı analizlerle kamuoyuna sunuyor. Güncel olarak son 500 deprem kaydına kadar tüm veriler hakkında bilgi almak mümkün.