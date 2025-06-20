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Afad, Ege Denizi’nde Deprem Oldu

DEPREMİN MEYDANA GELİŞİ

Afad, saat 19.19’da Ege Denizi açıklarında 7 kilometre derinlikte bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Ege Denizi’nde gerçekleşen bu olay Bodrum’un açıklarında hissedildi.

DEPREMIN ŞİDDETİ VE YERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, deprem anının detaylarını açıkladı. Elde edilen verilere göre Ege Denizi, Yamurgi Adası bölgesinde saat 19.19’da meydana gelen depremin büyüklüğü 4.8 olarak belirlendi. Bu deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu.

HİSSEDİLEN ETKİLER

Öte yandan, depremin Muğla’nın Bodrum ilçesi çevresinde de hissedildiği bilgisi aktarıldı. Bu durum, bölgedeki sakinler arasında paniğe yol açtı.

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