AFAD Eğitim Veriyor, Hazırlık Sürüyor

AFAD’DAN GENÇLERE EĞİTİM

Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), afetlere hazırlık amacıyla Gençlik Kampı öğrencilerine eğitim veriyor. Aydın’daki kurumlar arası işbirliği çerçevesinde yürütülen çalışmalar, ilin afetlere karşı daha dayanıklı hale getirilmesi hedefiyle kararlılıkla sürüyor. Bu çerçevede AFAD Aydın İl Müdürlüğü’ne bağlı uzman personeller, afetlere hazırlık eğitimlerine kesintisiz olarak devam ediyor.

EĞİTİM İÇERİĞİ

İl genelindeki çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, dernekler, odalar ve Sivil Toplum Kuruluşları’na yönelik verilen eğitimlerde, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler detaylı bir şekilde anlatılıyor. Eğitimlerde temel arama kurtarma teknikleri, enkaz altında kalanlara ulaşım, güvenlik önlemleri ve tahliye yöntemleri gibi önemli konular da ele alınıyor. Son olarak ekipler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Efeler Gençlik Kampı’na giderek gençlerle buluştu.

UYGULAMALI EĞİTİMLER

AFAD Aydın İl Müdürlüğü eğitmenleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Efeler Gençlik Kampı’na katılan öğrencilere “Afet Farkındalık Eğitimi” ve “Çadır Kurma Eğitimi” tedarik etti. Eğitimlerde muhtemel afet durumlarına karşı alınabilecek önlemler, doğru davranış biçimleri ve acil durumlarda kullanılacak barınma yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi. Eğitimlerin ara vermeden devam edeceği bildirildi.