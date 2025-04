Afad Eğitimler Düzenlemeye Devam Ediyor

AFAD EĞİTİM FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

AFAD Edirne İl Müdürlüğü ekipleri, eğitim çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğü personeline afet farkındalık eğitimi düzenledi. Bu eğitim, kurumun konferans salonunda gerçekleştirildi. Ayrıca, ekipler müdürlüğün bahçesinde çadır kurmayı uygulamalı olarak öğretti.

23 NİSAN ETKİNLİĞİ MERİÇ’TE DÜZENLENDİ

Meriç ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası etkinliği düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, mesire alanında gerçekleşen etkinliğe ilkokul ve ortaokul öğretim kurumlarından öğrenciler katıldı. Öğrenciler, etkinlik kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalara katılarak oyunlar oynadı.

ŞEHİTLERİN AİLELERİ ZİYARET EDİLDİ

Keşan Belediyesi ekipleri, Şehitler Haftası dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti. Belediyeden yapılan açıklamada, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ziyaretlerin önemli olduğu vurgulandı. Keşan Belediyesi, şehit ailelerinin her daim yanında olduğunu belirtti ve “Onların her bir sözü gözlerindeki hüzün ve gurur bizlere bu topraklarda özgürce yaşamanın bedelini bir kez daha hatırlattı. Dualarımız şehitlerimizle, gönlümüz her daim onların geride bıraktığı emanetlerle,” ifadeleriyle durumu açıkladı.

SEZER, TOBB TOPLANTISINA KATILDI

İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer, TOBB Marmara Bölgesi İstişare Toplantısı’na katıldı. Borsadan yapılan açıklamaya göre, bu toplantı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda, Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteren oda ve borsaların çalışmaları, talepleri ve çözüm önerileri görüşüldü. Toplantıya, İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer ile Marmara Bölgesi’ndeki oda ve borsa başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.