AFAD Gönüllüleri Etkinliği Van’da Yapıldı

DESTEK AFAD GÖNÜLLÜLERİ BULUŞMASI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Van’da, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘Destek AFAD Gönüllüleri Buluşması’ etkinliği, il müdürlüğünde yapılan tanışma kahvaltısıyla başladı. Etkinlik, kuleye tırmanma yarışması, voleybol oyunları ve bilgi yarışmalarıyla gün boyunca devam etti. AFAD İl Müdür Vekili Cemal Kurban, etkinlik sırasında Van’da 9 bine yakın gönüllü ve 1,087 Destek AFAD Gönüllüsü olduğunu belirtti. “Bozkurt sel felaketi başta olmak üzere, 6 Şubat depremi ve 2011 yılı Van depreminde Destek AFAD Gönüllülerimizden özellikle iyileşme sürecinde çok büyük destekler aldık. Arkadaşlarımızın kurumumuza katmış olduğu destekleri önemsiyoruz” açıklamasında bulundu.

GÖNÜLLÜLERİN BİR ARAYA GETİRİLMESİ AMACINDA ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

Kurban, Destek AFAD Gönüllüleri Buluşması çerçevesinde çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini ve gönüllülerin sosyal kaynaşmasını teşvik etmeyi hedeflediklerini ifade etti: “Kule tırmanışı, voleybol, bilgi yarışması ve halat çekme gibi etkinliklerimiz var. Günün sonunda ise 17 Ağustos depreminin yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenleyeceğiz. Gönüllülerimizle tam bir aile ortamı oluşturarak, çalışma ortamında hiçbir sıkıntı yaşamadan rahatlıkla ilerliyoruz. Desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum” sözlerini dile getirdi.

AFAD GÖNÜLLÜSÜ OLMAK İÇİN ÇABA GÖSTERİYORLAR

6 yıldır AFAD gönüllüsü olarak görev yapan Bülent Karatekin ise Türkiye’nin bir afet ülkesi olduğunu vurguladı. “Bu anlamda tüm vatandaşların duyarlı olması gerekiyor. Biz de eğitimlerimizle, arama kurtarma görevlerinde insanlara yardım etmek için buradayız. Allah ülkemizi her türlü afet ve beladan korusun” dedi. Özlem Elife Taşkın ise “Ben yardım elini beklemek yerine yardım elini uzatan olmak istedim. Zaten AFAD gönüllü projesinin amacı da o” ifadesini kullandı.

KÜÇÜK GÖNÜLLÜLER DE HEVESLE YARDIM İÇİN HAZIR

8 yaşındaki Hatice Kübra Karatekin, büyüdüğünde AFAD gönüllüsü olmak istediğini belirtti. “Ben insanlara yardım etmek ve hayatlarını kurtarmak için AFAD gönüllüsü olmak istiyorum. Bu duygularla Marmara Depremi başta olmak üzere depremlerde hayatını kaybeden herkese rahmet diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin” şeklinde konuştu.