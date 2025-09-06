Afad’ı Güçlendirmek İçin Eğitim Veriliyor

Yeni Personel Eğitimi Başlıyor

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde göreve yeni başlayan 68 personel, kapsamlı bir eğitim sürecine dahil oluyor. Kursiyerler, güne sabah sporuyla başlayarak hazırlıklarını yapıyor. Eğitimi veren uzman personel, sahada kampçılık, kayıp arama, halatlı kurtarma, enkazda arama-kurtarma, ilk yardım, yangın ve trafik kazaları gibi konularda uygulamalı bilgilerini aktarıyor. Öne çıkan uygulamalardan biri, kursiyerlerin halatlarla 17 metre yüksekliğindeki kuleden atlayarak hazırlıklarını artırmaları oluyor. Ayrıca, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) eğitiminde, gaz dolu bir odadan yaralı müdahale ederek çıkma pratiği yapıyorlar.

Afetlere Hazırlık ve Güçlendirme

AFAD, ülke genelinde karşılaşılabilecek afetlere yönelik önlemler almak, hazırlıklar yapmak ve müdahalelerde bulunmak amacıyla güçlendiriliyor. 6 Şubat depremlerinin ardından gelen bu karar, ihtiyaç duyulan personel alımını beraberinde getiriyor. İlk aşamada bin yeni personel alımına gidildi ve afette görev alacak yeni personeller için belirlenen 11 ilde eğitim düzenleniyor. Bu kapsamda, AFAD Erzurum İl Müdürlüğü’nde de 68 personel eğitime katılıyor.

Eğitim Programının İçeriği

Erzurum AFAD’ın uzman personeli eğitime alınan kursiyerlere, sabah sporlarının ardından mevzuat, etik ve disiplin konularında bilgilendirme yapıyor. Bu eğitimler, olay yeri yönetimi, yön belirleme, haberleşme, kampçılık, halatlı kurtarma ve acil müdahale konularını kapsıyor. KBRN eğitimi kapsamında, gaz dolu odadan yaralı çıkarma tatbikatı gerçekleştiren kursiyerler, özel kıyafet ve maskelerle antrenman yapıyor. KBRN Ünite Amiri Serap Dursun, “Yeni personelimizin temel KBRN eğitimi kapsamında gaz odası uygulamasını gerçekleştiriyoruz. Amacımız, personelin kişisel koruyucu donanımını kullanma becerisini artırmak” şeklinde açıklamada bulunuyor.

Eğitim Süreci ve Sonrası

Erzurum AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, Kahramanmaraş depremleri sonrası arama-kurtarma sürecinin güçlendirilmesi amacıyla eğitime alınan personelin detaylarını paylaşıyor. “Erzurum’daki kampüsümüzde 68 yeni personeli eğitime aldık. Eğitimler, sabah sporuyla başlayıp akşama kadar devam ediyor. Bu süreçte, ekipler çeşitli alanlarda eğitimler alıyor. 3 ay süren eğitimin ardından yapılacak sınavda başarılı olanlar AFAD ailesine katılacak” diye açıklıyor.