Afad Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

TOPLANTI DÜZENLENDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen illeri kapsayan bir değerlendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. AFAD’ın sosyal medya üzerinden duyurduğu bilgiye göre; toplantı, AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan’ın başkanlığında, vali yardımcıları, AFAD İl Müdürleri ve birim temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Video konferans yöntemiyle düzenlenen bu toplantıda, deprem sonrası elde edilen verimlilik ve koordinasyon üzerinde duruldu.

İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda, kalıcı konutların anahtar teslimi ve vatandaşların konutlara yerleşme süreçleri detaylandırıldı. Ayrıca, konteyner kentlerin tahliye süreçleri, orta hasarlı konutların yıkım ya da güçlendirme süreçleri, kırsal konut yapım süreçleri ve altyapı çalışmaları ele alındı. Özellikle ahır yapım süreçleri gibi bölgede devam eden iyileştirme faaliyetlerine yönelik tüm konular etraflıca değerlendirildi. Bu toplantı, bölgede sürdürülen çalışmaların planlı ve koordineli bir şekilde ilerlemesini sağlıyor.