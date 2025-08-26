Haberler

Afad Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

TOPLANTI DÜZENLENDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen illeri kapsayan bir değerlendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. AFAD’ın sosyal medya üzerinden duyurduğu bilgiye göre; toplantı, AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan’ın başkanlığında, vali yardımcıları, AFAD İl Müdürleri ve birim temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Video konferans yöntemiyle düzenlenen bu toplantıda, deprem sonrası elde edilen verimlilik ve koordinasyon üzerinde duruldu.

İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda, kalıcı konutların anahtar teslimi ve vatandaşların konutlara yerleşme süreçleri detaylandırıldı. Ayrıca, konteyner kentlerin tahliye süreçleri, orta hasarlı konutların yıkım ya da güçlendirme süreçleri, kırsal konut yapım süreçleri ve altyapı çalışmaları ele alındı. Özellikle ahır yapım süreçleri gibi bölgede devam eden iyileştirme faaliyetlerine yönelik tüm konular etraflıca değerlendirildi. Bu toplantı, bölgede sürdürülen çalışmaların planlı ve koordineli bir şekilde ilerlemesini sağlıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Reyhan Özcan, YKS’de Türkiye 328’incisi oldu. Kızılay, başarıda destek sağladı. Eğitimde fırsat eşitliği sağlandı. Gelecekte faydalı projeler yapmak istiyor. Aile, eğitimle hayata tutunuyor. Kızılay...

Muş'taki Reyhan Özcan, YKS'de Türkiye genelinde 328. olarak dikkat çekti ve Kızılay'ın yardımlarıyla Bilgisayar Mühendisliği'nde tam burs kazandı.
Haberler

İkizler, İstanbul Üniversitesi’ni Kazandı

Bursa'da ikizler Naz ve Deniz Akdeniz, YKS sınavında başarılı olarak İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ni kazandı. Aileleri bu başarıyla gururlanıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.