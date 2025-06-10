Afad, Kütahya Simav’da 4.5 Deprem

AFAD, Simav’da Deprem Olduğunu Duyurdu

DEPREMİN DETAYLARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya’nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir depremin gerçekleştiğini bildirdi. Sarsıntı, saat 13:15:21’de, yerin 7.71 kilometre derinliğinde meydana geldi. AFAD’tan yapılan açıklamada, “Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 13.15’te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.” denildi. Son günlerde Simav’da en büyüğü 3.7 olan 50’den fazla deprem yaşandı.

BÖLGEDEKİ DEPREM HAREKETLİLİĞİ

Kütahya Simav ilçesi, son aylarda deprem aktiviteleri ile dikkat çekiyor. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bir ay önce bölgenin gerilim altında olduğunu belirterek yöneticileri uyarmıştı. 1 Mayıs’ta Simav’da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, Görür, sosyal medya hesabından bölgenin giderek gerildiğine vurgu yaparak, “Arkadaşlar, Yemişli-Simav/Kütahya’da 4,3 deprem oldu. Deprem Naşa Fay Zonu yakınlarında. Birkaç gün önce de burada benzer depremler oldu. Yöneticiler dikkatli olmalı. Bölge K-S geriliyor.” ifadelerini kullanmıştı.