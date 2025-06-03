Afad, Olumsuz Durum Yok, Açıklandı

AFAD’DAN AÇIKLAMA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Muğla’nın Marmaris ilçesi yakınlarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin Afad tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Akdeniz, Muğla Marmaris açıklarında saat 02:17’de meydana gelen ve Muğla, Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir illerinde hissedilen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam ediyor. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

BAKAN KURUM: EKİPLERİMİZ ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Akdeniz açıklarında meydana gelen ve Muğla başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen 5.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu olmamakla birlikte ekiplerimiz saha tarama çalışmalarına başladı. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun” dedi.