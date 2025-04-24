Afad, Silivri Depremi Hakkında Rapor Yayınladı

AFAD, SILİVRİ AÇIKLARINDA MEYDANA GELEN DEPREM İLE İLGİLİ RAPORUNU PAYLAŞTI

Silivri açıklarında dün gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki deprem ile ilgili çalışmalarını sürdüren AFAD, bu konuda bir rapor hazırladı. Raporda, depremin ardından meydana gelen artçı sarsıntılar ve ana depremin özellikleri hakkında detaylara yer veriliyor.

DEPREM HAKKINDAKİ DETAYLAR

“23.04.2025 tarihinde saat (TSİ) 12:49’da Silivri açıklarında, Marmara Denizi içerisinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem olmuştur. Deprem, dış merkezinden 300 km yarıçaplı bir alanda bulunan illerde hafif şiddette hissedilmiştir. Depremin dış merkezi, en yakın yerleşim yeri olan Silivri’ye yaklaşık 24 km mesafededir. Deprem sırasında İstanbul’un güney kıyısındaki yerleşimler, 5 şiddetine karşılık gelen düşük ivmeler ile sarsılmıştır. Uzun süredir devam eden risk azaltma çalışmalarının katkısıyla, deprem yapısal bir hasara neden olmamış ve can kaybı yaşanmamıştır.”

ARTÇI DEPREMLERİN DURUMU

Ana sarsıntıdan sonra şimdiye kadar toplam 291 artçı sarsıntı kaydedildi. 3.9 ve altında büyüklükteki artçı sarsıntıların sayısı 283 olup, bunların çoğu 3’ün altındaki büyüklükte gerçekleşmiştir. 4 ve üzeri büyüklükteki artçı sayısı ise 8’dir. Son 28 saat içerisinde artçı sarsıntıların dağılımı, dörder saatlik aralıklarla incelendiğinde, son 16 saat içinde bir azalma eğilimi gözlemlenmektedir. Bu trendin devam etmesi halinde, artçı sarsıntıların önümüzdeki birkaç hafta içinde sona ermesi bekleniyor.

DEPREMİN ENERJİSİ

23 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen Mw 6.2 büyüklüğündeki depremin açığa çıkardığı enerji, 30 kTon TNT’nin üzerinde bir değere sahiptir. Bu enerji, 26 Eylül 2019 tarihinde aynı bölgede meydana gelen Mw 5.8 depreminin açığa çıkardığı enerjinin yaklaşık 4 katı kadardır.