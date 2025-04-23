Afad, Silivri Depremi’ni değerlendirdi

AFAD’DAN DEPREM DEĞERLENDİRMESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Deprem Bilim Kurulu Yerbilimleri Üyeleri tarafından, Silivri (Marmara Denizi) Depremi hakkında yapılan değerlendirmeleri kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, “Deprem dış merkezden 300 kilometre yarıçaplı bir alan içindeki illerimizde hissedilmiştir. Ana şok sonrasında şu ana kadar toplam 184 artçı sarsıntı kaydedildi” denildi.

DEPREMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

Açıklamada, depremle ilgili detaylar da verildi; “Bugün 12.49’da Marmara Denizi içinde Silivri açıklarında Mw 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Orta Marmara içinden geçen segmenti üzerinde gerçekleşmiştir. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem yaklaşık 13 saniye sürmüştür. Deprem dış merkezden 300 kilometre yarıçaplı bir alan içindeki illerimizde hissedilmiştir. Ana şok sonrasında şu ana kadar toplam 184 artçı sarsıntı kaydedildi. 4 ve üzeri büyüklükteki artçı sayısı 7’dir. Bu artçı sarsıntılar önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edebilecektir.” denildi.

ARTÇI SARSINTILAR VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Depremin ardından meydana gelen artçıların dağılımının doğuya doğru yaklaşık 10-15 kilometrelik bir hat üzerinde yoğunlaştığı belirtildi. Bu koşullar altında, “Artçı sarsıntılar özellikle Marmara Orta Çukurunun kuzey kenarında ve ana fay izine yakın bölgelerde toplanmıştır. Depremin hemen sonrasında ülkemizin değişik üniversitelerinde görev yapan, yerbilimleri ve farklı disiplinlerden akademisyenlerden oluşan AFAD ‘Deprem Bilim Kurulu’ üyeleri toplanarak deprem ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuştur. Bilim kurulumuz sürekli çalışma halinde olup zaman zaman kamuoyunu bilgilendirmeye devam edilecektir.” ifadeleri yer aldı.

ÇAĞRI SAYISI VE HALK MASAJİ

Açıklamaya göre, “Şu ana kadar 112’ye gelen çağrı sayısı 10 bini aşmıştır. Bunların 296’sı yapılarla ilgili vatandaşlarımız tarafından yapılan bildirimlerdir.” denildi. Ayrıca, vatandaşların riskli yapılarla ilgili dikkatli olmaları ve resmi teknik görevlilerin incelemesine kadar binalara girmemeleri gerektiği hatırlatıldı. Deprem sonrası, halkımızın sakin kalması ve panik yapmaması tavsiye edildi. “Halkımızın sakin olması, bu tür sarsıntılarda panik yapmaması, ancak tedbirli olması önem arz etmektedir” vurgusu yapıldı.

Ek olarak, “Vatandaşlarımızın resmi kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almaları, olası artçı sarsıntılara karşı tedbirli olmaları, sosyal medya ve farklı mecralardan yayılan teyitsiz bilgilere itibar etmemelerini rica ediyoruz. İstanbul’umuza ve depremin hissedildiği illerimizde yaşayan vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” şeklinde bir mesaj verildi.