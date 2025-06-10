Afad: Simav’da 4.5 Büyüklüğünde Deprem

DEPREM BİLGİLERİ

Kütahya’da bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 13.15 itibarıyla merkez üssü Simav ilçesi olan 4,5 büyüklüğündeki depremin kaydedildiğini açıkladı. Depremin derinliği ise 7,71 kilometre olarak belirlendi.

DEPREMİN ETKİLERİ

Bu depremin ardından, yerel halk arasında paniğe yol açtığı bildiriliyor. Yetkililer, depremin olumsuz etkilerinin gözlemlenip gözlemlenmediğine dair çalışmalar yürütüyor. Yapılan incelemeler doğrultusunda, alınan önlemlerin etkili olduğu değerlendiriliyor.