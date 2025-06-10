Afad: Simav’da 4.5 büyüklüğünde deprem

DEPREM BİLGİLERİ

Kütahya’da bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 13.15’te merkez üssü Simav ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde bir sarsıntı olduğunu duyurdu. Depremin derinliği 7,71 kilometre olarak belirlendi.

ETKİLERİ VE GÜVENLİK

Bu gelişme, bölgedeki vatandaşlar arasında endişe yarattı. Yetkililer, bölgede herhangi bir hasar ve yaralanma olup olmadığını kontrol ederken, vatandaşlara dikkatli olmalarını hatırlatıyor. Acil durum ekiplerinin gerekli önlemleri aldığı bildiriliyor.