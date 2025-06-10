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Afad, Simav’da Olumsuz Durum Yok

AFAD’DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 13.15’te gerçekleşen 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından şu an için meseleye dair olumsuz bir durum olmadığını duyurdu.

ETKİLENEN VATANDAŞLARA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

AFAD’ın resmi sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, “Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 13.15’te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.” ifadelerine yer verildi.

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