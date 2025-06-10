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Afad, Simav’da Olumsuz Durum Yoktur

AFAD’DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 13.15’te gerçekleşen 4,5 büyüklüğündeki depreme dair herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını açıkladı.

SAHA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

AFAD’ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 13.15’te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.” denildi.

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