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AFAD: Son İki Yılda 107 Bin Deprem

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KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİ YIL DÖNÜMÜ AÇIKLAMASI

AFAD, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde sosyal medya üzerinden önemli veriler paylaştı. 6 Şubat 2023 tarihinden bugüne kadar ülkemiz ve çevresinde meydana gelen depremlerin sayısı 107 bin 439 olarak belirlendi. AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından yapılan değerlendirmeye göre, bu depremlerin 73 bin 402’si Kahramanmaraş depremlerinden sonraki artçı depremler olarak kaydedildi. Ayrıca, bölgede büyüklüğü 4 ve üzerinde 734 depremin gerçekleştiği ifade edildi.

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